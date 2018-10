Ag. Djuric: "Salernitana può fare bene, finora poche chance per segnare"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Arrivato in estate alla Salernitana, Milan Djuric (28) ha finora collezionato sette presenze in Serie B senza riuscire ad andare a segno. Il suo agente, Vittorio Sabbatini, ne ha parlato al portale Salernogranata.it. "Fino a questo momento, ha avuto poche chances per segnare. L’unica evidente che ricordo è stata quella contro l’Ascoli, dopodiché non ci sono state altre opportunità di poter tirare in maniera comoda. D’altronde gli altri attaccanti, come Jallow o Bocalon, sono fermi a quota una rete. Evidentemente, in questo momento, non c’è stata ancora la possibilità di poter sviluppare la propria vena realizzativa. Il ragazzo sta vivendo molto bene la situazione a Salerno. Ottima società con un’eccellente organizzazione. Qui si può fare davvero bene. Chiaramente, essendo un attaccante è alla ricerca della rete, sia per ripagare questa splendida tifoseria che per la fiducia che la società ha avuto nei suoi confronti", le parole del procuratore in merito all'ex Cesena e Bristol City.