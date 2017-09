Ag. Han: "Presto per il mercato. Sa di dover lavorare per il bene del Perugia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il procuratore Sandro Stemperini intervistato da UmbriaOn.it dell'esplosione del suo assistito Kwang-Song Han autore di quattro gol nelle prime due uscite in Serie B con la maglia del Perugia e già finito sotto la lente d'ingrandimento di molti club importanti fra cui la Juventus: “Per me non è stata una sorpresa il suo impatto col Perugia, una grossa emozione sicuramente, ma non è una novità quello che ha fatto vedere in campo. Si capiva fin da subito che poteva fare grandi cose, sapevo fin da quando l'ho conosciuto e portato a Cagliari che il suo momento sarebbe arrivato. Siamo stati anche fortunati perché sia Giulini sia Santopadre credono molto nelle sue qualità. Perugia è uno stadio caldo, i tifosi sono entusiasti di Han e si vede, lo hanno subito adottato. Lui è un ragazzo molto tranquillo, consapevole di dover lavorare duramente per migliorarsi sempre di più. - continua Stemperini – Juventus? Non c'è bisogno chi telefonate specifiche, per il mio lavoro parlo quotidianamente con decine di direttori sportivi ed è normale che mi facciano domande su Han, così come che ci sia l'interesse di altri club su di lui. Però è davvero troppo presto, il campionato è appena cominciato e bisogna lavorare sodo per fare bene partita dopo partita. Poi se va bene il Perugia andrà bene anche lui e questo lui lo ha capito da solo essendo molto maturo”.