Intervistato da La Nazione il procuratore Danilo Caravello ha parlato dei sogni del suo assistito Gaetano Masucci, attaccante classe ‘84 del Pisa, che punta alla promozione in Serie A coi nerazzurri: “A Pisa abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi morali e umani che ci eravamo posti al momento della firma nel 2017. Ora desideriamo riportare il Pisa dove merita, lo pensavamo al momento dell’arrivo sotto la torre e ne siamo ancora più convinti ora con una società seria e lungimirante. Il sogno è la Serie A. - continua Caravello – Questo o il prossimo anno? Il pregio del presidente, dei suoi collaboratori e del mister D’Angelo è saper compiere passi misurati e adeguati alle capacità della società. L’obiettivo primario è la salvezza, per altri progetti c’è il tempo. Gaetano non pensa ad altri che al Pisa perché è al centro del progetto tecnico e poi è in piena sintonia, a livello umano, con la città che fa sentire sempre il proprio sostegno e amore incondizionato alla squadra”.