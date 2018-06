Ag. Palombi: “Lecce è una possibilità. Liverani lo apprezza”

Antoine Griezmann ha da pochi minuti comunicato la sua decisione. Rimarrà all’Atletico Madrid. Tra poco lo svelerà pubblicamente, intanto ha appena fatto sapere che non cambierà squadra e non accetterà il Barcellona. Griezmann e l’Atletico Madrid vanno avanti insieme...

Andrea Manfredonia , agente del centrocampista Simone Palombi , classe '96 della Lazio nell'ultima stagione alla Salernitana, ha parlato a Radiosei del futuro del calciatore che è finito nel mirino del Lecce di Fabio Liverani, che lo ha allenato alla Ternana due stagioni fa. “Il ragazzo vuole affermarsi, giocare e ritagliarsi il suo spazio. Stiamo aspettando la società per fare il punto della situazione e valutare le offerte. - spiega Manfredonia – C'è il gradimento di diversi club fra cui il Lecce di mister Liverani che lo seppe valorizzare a Terni. Quella salentina è una possibilità”.

