Ag. Tabanelli: "È in scadenza, ma continuerà col Lecce"

Intervistato da Pianetalecce.it l'agente Emanuele Chiaretti ha parlato del centrocampista dei salentini Andrea Tabanelli e del suo futuro: “Sono sempre stato convinto che avrebbe superato i momenti difficili, gli infortuni che in questi anni gli hanno impedito di esprimersi al meglio, e attendevo questo momento. A Lecce ha trovato un gioco, offensivo e spettacolare, che esalta le sue qualità di mezzala brava a inserirsi e fare le due fasi. Con la città ha avuto subito un impatto positivo anche quando non arrivavano i risultati personali. Parliamo di un calciatore forte e non dimentichiamo che meno di 4 anni fa era stato venduto al Cagliari in serie A e se uno sa giocare non lo dimentica certo a causa degli infortuni. - continua Chiaretti – Futuro? È in scadenza, ma c'è un'opzione per il rinnovo che si concretizzerà al raggiungimento di un certo numero di presenze. Il rapporto con il Lecce è ottimo e penso che ci incontreremo prima della scadenza per prolungare il rapporto”.