© foto di Andrea Rosito

Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Gennaro Tutino, ha parlato del calciatore ora in forza al Cosenza ai microfoni di Radio Marte: "E' giusto non caricarlo di responsabilità, lui è un talento che forse è sbocciato troppo presto e questo lo ha caricato di responsabilità eccessive, forse lui pensava di essere già arrivato e di essere già diventato un giocatore da Napoli. Invece negli ultimi anni ha avuto il coraggio di ripartire dal basso e sta dimostrando di poter diventare un giocatore importante anche fra i grandi. Ora è giusto che finisca il campionato a Cosenza, sta facendo fin qui una grande annata, poi vedremo a giugno. Sarei stupido se dicessi che non ci aspettiamo qualcosa di più per il prossimo anno, ma ora pensiamo solo al Cosenza", ha detto il procuratore del calciatore di proprietà del Napoli.