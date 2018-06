Aleesami: "Siamo il Palermo e vogliamo conquistare la Serie A"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Haitam Aleesami, esterno del Palermo, ha parlato al sito ufficiale del club siciliano in vista dei playoff. "Siamo concentrati su questa semifinale, che per noi è il primo passo per raggiungere la Serie A. Non sarà semplice, il Venezia e il Perugia sono due squadre forti, ma noi siamo il Palermo e vogliamo conquistare la Serie A. E' stata una stagione strana con due infortuni, ma fa parte del calcio. Per il Palermo è stato un campionato molto positivo fino a gennaio, poi abbiamo perso un po' di punti, però alla fine siamo sempre stati lì. Con mister Stellone mi trovo bene, lavoriamo da poco tempo, ma le sue idee sono chiare e positive", le parole del calciatore rosanero.