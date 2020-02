Allarme Coronavirus. Chievo, Pellissier: "Senza pubblico bisogna essere bravi a stare sul pezzo"

vedi letture

Il direttore sportivo del ChievoVerona Sergio Pellissier ha parlato al Corriere del Veneto delle porte chiuse contro il Livorno dovete all’allarme per la diffusione del Coronavirus nelle regioni del nord: “Il difficile sta nel fatto che potrebbe sembrarti più un’amichevole che una partita importante. Devi essere bravo a stare sul pezzo. - continua Pellissier ricordando quando nel 2007 si giocò in condizioni analoghe contro l’Inter – In una partita normale senti di avere gli occhi fissi su di te e questo ti dà adrenalina. Quindi il rischio di un calo può esserci. Ecco perché va mantenuta alta la concentrazione. Di certo mi spiace per i tifosi che non vedranno la partita dal vivo”.