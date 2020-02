vedi letture

Allarme Coronavirus. Mastella fa marcia indietro: tifosi Spezia potranno andare a Benevento

Alla fine il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo la querelle di questa mattina con il collega di La Spezia Pierluigi Peracchini, ha fatto marcia indietro e riaperto la trasferta dei tifosi liguri in Campania per la sfida fra la prima e la terza forza del campionato di Serie B in programma nel weekend.

È stato lo stesso Peracchini ad annunciarlo: “Ringrazio il sindaco di Benevento per aver cambiato idea, i tifosi dello Spezia Calcio potranno partecipare alla partita in programma per sabato 29 febbraio e tifare la propria squadra, come tutti gli altri. - continua il primo cittadino come riporta Cittadellaspezia.com - Abbiamo avuto un’ulteriore telefonata di chiarimento in cui abbiamo discusso approfonditamente sul tema. La Spezia non è una zona rossa e i nostri tifosi sono seri e responsabili. Sarebbe stato inaccettabile, dal punto di vista sportivo, e non solo, impedire soltanto ai nostri tifosi di recarsi allo stadio. Lo ringrazio per aver cambiato idea e aver chiuso una pagina spiacevole prendendo la decisione più giusta, permettendo a tutti di tifare la propria squadra sabato prossimo”.