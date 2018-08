Amichevole, Ascoli sconfitto di misura in casa del Foggia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

AMICHEVOLE FOGGIA-ASCOLI 1-0.

Sconfitta di misura per i bianconeri allo Zaccheria contro il Foggia di Grassadonia che si aggiudica il match amichevole grazie al gol messo a segno da Chiaretti al 17' st. Un test probante fra due formazioni che si confronteranno in campionato nel prossimo mese di ottobre per la 7^ giornata. Da segnalare l'espulsione del neo Addae al 39' st per somma di ammonizioni.

Questo il tabellino dell'incontro:

FOGGIA (3-4-3): Bizzarri; Tonucci (1' st Martinelli), Camporese (14' st Ranieri), Loiacono (1' st Boldor); Zambelli (18' st Galano), Busellato (11' st Agnelli), Carraro (18' st Mazzeo), Kragl; Cicerelli, Chiaretti (18' st Gerbo), Gori (18' st Ramè). A disp.: Noppert, Cascione, Floriano, Cavallini, Rizzo, Arena, Sarri. All.: Grassadonia

ASCOLI (3-5-2): Perucchini (1' st Lanni); Brosco (1' st Valeau), Padella (26' st Diop), Quaranta (26' Parlati); Kupisz (26' st Perpepaj), Baldini (1' st Frattesi), Zebli (26' st Mengoni), Cavion (21' st Tassi), D'Elia (1' st De Santis); Ganz (21' st Addae), Beretta (21' st Ardemagni). A disp.: Venditti. All.: Vivarini

ARBITRO: Massimi di Termoli

RETE: 17' st Chiaretti (F)

NOTE: Ammoniti: Quaranta (A), Kragl (F). Espulso al 39' st Addae per somma di ammonizioni. Prima della gara osservato 1' di raccoglimento per commemorare le vittime di Genova.