Anche la Serie B riparte il 20: tutte le gare ancora da giocare in cadetteria

Via libera alla Serie A, ma anche alla Serie B. Dal 20 giugno, come nel caso del massimo campionato, anche la cadetteria potrà tornare in campo. Protocollo identico alla serie di vertice, con una differenza relativa al tempo: se la A dovrà concludersi a inizio agosto per consentire ai club interessati di giocare Champions ed Europa League, la B potrà finire il 20 agosto, compresi ovviamente playout e playoff.

Tutte le gare da giocare

25^ Giornata (recupero)

Ascoli-Cremonese

26^ Giornata

Crotone-Chievo

Livorno-Cittadella

Spezia-Empoli

Pescara-Juve Stabia

Ascoli-Perugia

Salernitana-Pisa

Pordenone-Venezia

Cosenza-Entella

Cremonese-Benevento

27^ Giornata

Ascoli-Crotone

Benevento-Juve Stabia

Cittadella-Perugia

Spezia-Pisa

Livorno-Venezia

Pordenone-Entella

Pescara-Empoli

Salernitana-Cremonese

Cosenza-Trapani

Chievo-Frosinone

28^ Giornata

Cosenza-Ascoli

Crotone-Benevento

Entella-Chievo

Pisa-Cittadella

Venezia-Empoli

Salernitana-Juve Stabia

Trapani-Livorno

Cremonese-Pescara

Perugia-Pordenone

Frosinone-Spezia

29^ Giornata

Spezia-Cosenza

Livorno-Cremonese

Cittadella-Crotone

Empoli-Frosinone

Pescara-Perugia

Pordenone-Pisa

Ascoli-Salernitana

Chievo-Trapani

Benevento-Venezia

Juve Stabia-Entella

30^ Giornata

Trapani-Benevento

Cremonese-Chievo

Salernitana-Cittadella

Ascoli-Empoli

Frosinone-Juve Stabia

Cosenza-Perugia

Venezia-Pescara

Entella-Pisa

Crotone-Pordenone

Livorno-Spezia

31^ Giornata

Cittadella-Ascoli

Juve Stabia-Chievo

Pordenone-Cosenza

Perugia-Cremonese

Pescara-Frosinone

Benevento-Livorno

Crotone-Salernitana

Pisa-Trapani

Spezia-Venezia

Empoli-Entella

32^ Giornata

Frosinone-Benevento

Chievo-Cittadella

Livorno-Crotone

Salernitana-Empoli

Venezia-Juve Stabia

Entella-Perugia

Trapani-Pescara

Cosenza-Pisa

Ascoli-Pordenone

Cremonese-Spezia

33^ Giornata

Pisa-Ascoli

Benevento-Chievo

Empoli-Cosenza

Juve Stabia-Cremonese

Crotone-Frosinone

Pescara-Livorno

Pordenone-Salernitana

Perugia-Trapani

Cittadella-Venezia

Spezia-Entella

34^ Giornata

Ascoli-Benevento

Entella-Cittadella

Trapani-Crotone

Livorno-Empoli

Cosenza-Juve Stabia

Venezia-Perugia

Chievo-Pescara

Frosinone-Pisa

Cremonese-Pordenone

Salernitana-Spezia