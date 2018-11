Anche Pascali del Cosenza nella gara d'addio al calcio di Kris Boyd

© foto di Giuseppe Scialla

Approfittando della sosta del campionato di Serie B, e col permesso del Cosenza, il difensore Manuel Pascali nel weekend ha partecipato in Scozia alla gara d'addio al calcio di Kris Boyd, attaccante che ha legato il suo nome a Kilmarnock e Glasgow Rangers. Proprio fra le leggende di queste due squadre è stata disputata la gara – finita 6-3 per il Kilmarnock con tripletta dello stesso Boyd – che ha visto fra i protagonisti il difensore del Cosenza che con la maglia biancoblù dei Killie ha collezionato oltre 200 presenze in sette anni e mezzo di permanenza lasciando un ricordo indelebile nei tifosi che lo hanno eletto a icona del club scozzese.