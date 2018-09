Ancora Frattini: “Sospese sole le gare delle squadre interessate ai ricorsi”

Dopo aver annunciato che il TAR del Lazio aveva deciso di sospendere la Serie B fino alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, il presidente Franco Frattini su Twitter fa marcia indietro: “Non è ovviamente sospesa l’intera serie B, ma le partite di tutte le squadre parti nelle varie cause...quelle che avrebbero dovuto giocare in C ad esempio, ma aspirano alla B,non hanno giocato e non giocheranno neppure in C fino al verdetto..dunque urge decidere”.

