Andreazzoli, 27 punti in 11 partite: l'Empoli non è solo la coppia gol

Avere Francesco Caputo e Antonio Donnarumma, in Serie B, è un discreto vantaggio. Trentotto gol in due, gli stessi segnati da tutto il Parma in trenta gare di campionato. Però la differenza la sta facendo qualcun altro, in panchina, dopo l'allontanamento di Vincenzo Vivarini. Aurelio Andreazzoli era passato dalla panchina della Roma nel 2013, dopo una vita da collaboratore tecnico proprio tra le fila giallorosse, oltre che nell'Udinese. E l'onta subita nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, persa per 1-0 a causa del gol di Lulic.

Invece Andreazzoli, alla sua vera e propria chiamata verso il successo, sta facendo tutta la differenza del mondo. Dal suo arrivo sono ventisette i punti guadagnati dal suo Empoli, in undici partite, frutto di otto vittorie e tre pari. Inoltre straordinarie vittorie, tutte con quattro gol all'attivo, contro le dirette concorrenti. Con il Parma, con il Palermo, con il Bari e con il Perugia. Insomma, un Empoli forza quattro che sta mettendo in riga tutte le concorrenti.

Con la vittoria di oggi contro il Venezia, frutto di un gol di Alejandro Rodriguez chiamato a sostituire lo squalificato Caputo, virtualmente l'Empoli è a più 10 dal quarto posto e, guardando come le avversarie stiano giocando un chiaro ciapanò, gli azzurri potrebbero presto ritrovarsi in Serie A, dopo un solo anno di Purgatorio.