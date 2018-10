Arsenal, lotta a United, Borussia e Ipswich per il terzino Crowe

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dylan Crowe è uno dei teenager più ambiti d'Inghilterra stando al Daily Mirror: in questo momento l'Arsenal spinge forte per averlo, anche se il giocatore non ha ancora fatto il debutto con l'Ipswich, ma sulle tracce del terzino ci sono anche Lipsia, Borussia Dortmund e Manchester United.