Ascoli, ag. Buzzegoli: "Nessun contatto col club. Pronto per il ritiro"

© foto di Federico Gaetano

Marco Piccioli, agente del centrocampista dell'Ascoli Daniele Buzzegoli, ha fatto il punto sul futuro del giocatore attraverso le pagine di PicenoTime.it: "Non ho sentito nessuno della Società, anche perchè credo che in questo momento non potrebbero dirmi nulla visto che c'è in atto una probabile cessione del club. Allo stato attuale "Buba" è a tutti gli effetti un giocatori dell'Ascoli ed il prossimo 14 Luglio è pronto a partire per il ritiro già fissato a Cascia. Ovviamente, come immagino facciano tutti gli altri calciatori in rosa, sta seguendo le vicende degli ultimi giorni e si interroga in quali mani finirà la Società, con gli scenari che in caso di passaggio di proprietà potrebbero ovviamente cambiare anche per quanto concerne la sfera tecnica. Con Bellini ci siamo trovati bene, non si vedono nel mondo del calcio troppe persone serie, oneste e affidabili come lui. Poi sicuramente degli errori sono stati commessi, chi non li fa, a mio giudizio il presidente potrebbe aver pagato la poca presenza in Italia vivendo all'estero, ma sicuramente ha avuto il grande merito di riportare l'Ascoli in B e di aver comunque mantenuto la categoria per tre campionati consecutivi".