Ascoli, altri 300 biglietti disponibili per la trasferta di Pescara

Fonte: www.ascolicalcio1898.it/

© foto di Federico Gaetano

Per il derby Pescara-Ascoli sono stati concessi ulteriori 300 biglietti ai sostenitori bianconeri dopo che la prima dotazione di 1.700 tagliandi era stata polverizzata in un giorno e mezzo: è questo l'esito della riunione del G.O.S. di Pescara che questa mattina si è riunito per decidere in merito ad una ulteriore concessione di tagliandi ai tifosi dell'Ascoli per il match, in programma domenica alle ore 15:00 all'Adriatico-Cornacchia.

La vendita dei 300 tagliandi inizierà dalle ore 16:00 di oggi pomeriggio e salirà dunque a 2.000 il numero di sostenitori bianconeri che seguiranno la squadra a Pescara.

Nel corso della riunione del G.O.S. sono state stilate alcune linee guida da seguire:

- la tifoseria bianconera dovrà usufruire dell’uscita autostradale A14 Pescara Sud/Francavilla, in quanto tutte le altre uscite autostradali con direzione Pescara saranno presidiate dalle forze dell’Ordine con direttiva di blocco per tifosi ospiti e successivo invito a tornare indietro;

- si consiglia di evitare l'acquisto dei biglietti nei settori dello stadio diversi dalla Curva Sud Ospiti;

- si consiglia di raggiungere lo stadio con largo anticipo rispetto all'orario di inizio gara per evitare lunghe file ai tornelli con conseguente rischio di entrare a partita in corso;

- sarà consentito l’accesso nel settore Curva Sud Ospiti unicamente agli striscioni e alle bandiere (ad eccezione di quelle recanti UNICAMENTE i colori sociali) che avranno effettuato la richiesta di autorizzazione, come da norme in vigore.

IMPORTANTE: Si informa che il parcheggio presidiato, riservato ai sostenitori bianconeri, può ospitare18 pullman e 400 mezzi fra auto e pulmini; Nel caso fosse esaurito, si dovrà parcheggiare in zone non presidiate.