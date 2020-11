Ascoli ancora in silenzio stampa. Comunicati solo i convocati per il Venezia

Ascoli ancora in silenzio stampa. Non ci sarà, quindi, la conferenza di mister Valerio Bertotto, ma, alla vigilia del match contro il Venezia, che si giocherà domani al "Penzo" e sarà valido per la 9^ giornata del campionato di Serie B, sono stati diramati i convocati.

Una indisponibilità per reparto, con out il difensore Sarzi Puttini, il centrale Donis e l'ala Mallè, ma a loro si aggiungono gli squalificati Corbo e Buchel.

Ecco la lista dei 23 bianconeri che partiranno per la laguna:

PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Ghazoini, Kragl, Pucino, Sini, Spendlhofer

CENTROCAMPISTI: Cavion, Eramo, Gerbo, Lico, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Matos, Pierini, Tupta, Vellios.