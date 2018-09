Ascoli, Ardemagni: "Volevamo riscattarci, siamo usciti nella ripresa"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Matteo Ardemagni, attaccante dell'Ascoli, ai microfoni di Dazn dopo la rete che è valsa la vittoria contro il Lecce. "Il merito non è mio ma dei miei compagni e dell'ambiente che è carico a mille, siamo partiti male e volevo riscattarci davanti alla nostra gente. Non molto bene nel primo tempo, abbiamo sofferto però nella ripresa siamo usciti e abbiamo trovato degli spazi sugli esterni. Ci metteremo il massimo impegno, lottare con la giusta umiltà e i risultati verranno da sè. Dedico la vittoria al nostro capitano che oggi non c'è stato".