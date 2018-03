Ascoli, Bellini: "Amareggiato per l'aggressione, vicini ai nostri giocatori"

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Direttamente dal Canada arrivano le parole del presidente dell'Ascoli Francesco Bellini, dopo l'aggressione subita da due calciatori dell'Ascoli per mano di alcuni tifosi del Venezia: "Sono molto amareggiato da quanto successo, si tratta di un episodio che mina la tranquillità e la concentrazione della squadra distruggendone lo spirito. Saremo vicini come sempre ai nostri giocatori e li tuteleremo in ogni modo", riporta Il Corriere dello Sport.