Ascoli, Bellini: "Cosmi come il mio vino migliore. Restiamo in B"

Il presidente dell'Ascoli, Francesco Bellini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo corsaro dei bianconeri a Cremona: "Porto fortuna, speriamo di portarla anche sabato, sarà una partita molto importante per noi. Non era prevista la mia visita, sono qua perché la figlia di un mio caro amico è deceduta, ho deciso di venire a parlargli. Con Cosmi parlavo di alcuni giocatori, della loro attitudine. Ha azzeccato la formazione, con giovani che corrono, e che sono entusiasti. Dovevamo vincere e ce l'abbiamo fatta. Serse è come il mio vino migliore, quello di punta. Delle volte bisogna parlarci, ma lui sa motivare i giocatori. Certe volte è gentile, altre volte è duro, ma siamo contenti di averlo preso. Avevamo costruito la squadra attorno a Favilli che si è infortunato, all'andata siamo stati senza centravanti. Resteremo in Serie B, poi penseremo a vincere qualcosa".