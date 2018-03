Ascoli, Bellini: "Vittoria che porta entusiasmo ma c'è molto da lavorare"

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Al termine del match con la Ternana il Presidente dell'Ascoli Bellini ha commentato la vittoria dei bianconeri in sala stampa: "Per fortuna che non ho problemi di cuore. In genere guardo la partita seduto, ma oggi non ci sono riuscito e sono stato in piedi tutto il tempo. La vittoria di oggi rincuora i ragazzi e dà entusiasmo, ma c'è molto da lavorare, bisogna andare aventi senza fermarsi. La squadra ha reagito dopo essere rimasta in dieci e va ammirata per questo. E' una vittoria molto molto importante per la salvezza, ma in ballo ci sono ancora tante gare e tanti punti. Abbiamo giocato meglio il primo tempo e forse ad inizio ripresa la squadra si è un po' seduta, forte de vantaggio. Ho visto un D'Urso spettacolare, quest'anno è stato per la maggior parte del tempo infortunato, lo sapete che annata difficile è stata sotto l'aspetto degli infortuni... e anche per questo se ci salveremo sarà un miracolo. La salvezza? Ci dobbiamo credere, se non ci crediamo noi!? I cori della curva? Le critiche non sono un problema, criticare fa parte dello sport e del calcio, oggi ho sentito cori positivi dei tifosi per la squadra e li ringrazio, quello che non va bene è riconducibile a un gruppo di persone, quello che non va è quanto è stato fatto ai ragazzi la settimana scorsa. Io mercoledì ripartirò e rientrerò i primi di aprile, sta a voi qui tenere alto lo spirito, dovete supportare la squadra, che è composta da bravi ragazzi. Se mi è piaciuto l'arbitraggio? Il solito, non è nè il primo nè l'ultimo, speriamo che in futuro facciano meno errori. Oggi c'era Nicchi al Del Duca, ho parlato con lui e gli ho chiesto il motivo per cui non inseriscono la VAR anche il B, ma ha detto che per il momento costa troppo. La vittoria di oggi è per la tifosa scomparsa, Barbara, mi dispiace molto quello che è successo" e ai giornalisti che la conoscevano presenti in sala stampa ha detto: "Fate le condoglianze da parte mia, della mia famiglia e dell'Ascoli Picchio ai famigliari".