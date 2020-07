Ascoli-Benevento, i convocati di Inzaghi: sono quattro gli indisponibili per l'ultima in B

Ultima partita in Serie B per il Benevento, da tempo promosso in A, che chiuderà la stagione cadetta sul campo dell'Ascoli.

Per l'occasione, il tecnico sannita Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati che vede ancora alcune defezioni, a cominciare da quelle dei lungodegenti Antei e Tuia fino ad arrivare allo squalificato Caldirola. Out anche Letizia.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Gori, Manfredini, Montipò

Difensori: Alfieri, Barba, Gyamfi, Maggio, Pastina, Rillo

Centrocampisti: Basit, Del Pinto, Hetemaj, Kragl, Improta, R. Insigne, Sanogo, Schiattarella, Tello, Viola, Vokic

Attaccanti: Di Serio, Moncini, Sau.