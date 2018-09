Ascoli, Beretta: "4-2-3-1 perfetto per giocare in verticale"

© foto di Federico Gaetano

Ospite dei microfoni di PicenoTime l'attaccante dell'Ascoli Giacomo Beretta, ha parlato del momento della formazione bianconera a tre giorni dal match di campionato contro il Lecce: "In questi giorni stiamo lavorando molto intensamente, sto bene fisicamente, la squadra è viva e non vede l'ora che arrivi sabato quando proveremo ad ottenere il risultato pieno. In queste prime due giornate di campionato ho visto un Ascoli vivo, con un grande spirito anche se abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato; siamo pronti. Il gol? Mi manca tanto. Se esulterò in caso di rete? Non credo, ho troppi bei ricordi dell'esperienza di Lecce. Sarà la mia prima volta da ex, una bella emozione. Il Lecce è un'ottima squadra, gioca un buon calcio, Liverani è un tecnico preparato. Da temere ci sono Falco, giocatore che conosco molto bene per averci giocato nelle nazionali giovanili, ma anche La Mantia e Pettinari. Sono calciatori che in qualunque momento possono fare la giocata. Col nuovo modulo che abbiamo provato mi sto trovando bene, noi attaccanti abbiamo più libertà di movimento e possiamo verticalizzare di più. La coppia d'attacco ideale per l'Ascoli? Sarà il Mister a scegliere la formazione migliore per affrontare il Lecce, in avanti ci possiamo alternare bene tutti. Con Ardemagni penso di potermi integrare bene, è arrivato da circa un mese e quindi le prime due partite di campionato ci sono servite anche per conoscerci. Ninkovic? La sua condizione sta migliorando, è un giocatore forte che può darci tanta qualità. La B a 19 squadre? Non spetta a noi giudicare".