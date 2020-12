Ascoli, Brosco: "Chiediamo scusa. Difficile trovare una soluzione, ma è nostro dovere farlo"

Momento decisamente duro per l'Ascoli che, al netto del cambio in panchina non ha dato la svolta alla stagione. Al termine della sconfitta subita a Monza contro la formazione brianzola, attraverso i canali ufficiali del club, il capitano Riccardo Brosco ha chiesto scusa a nome di tutta la squadra per il trend negativo di risultati: “In questo momento le parole non servono a nulla, da capitano e a nome anche dei miei compagni chiedo scusa, tutti noi dobbiamo metterci in discussione, stiamo facendo qualcosa che non era preventivato, dobbiamo solo pedalare, lavorare a testa bassa e cercare in ogni modo di risollevarci da questa difficile situazione. Secondo me oggi ce l’abbiamo messa tutta, ma non basta e quando i risultati non arrivano è ancora più demoralizzante. Trovare una soluzione non è semplice, ma è nostro dovere trovarla. L’unico modo che conosco è lavorare, tanto, correre ed essere più concentrati. Ne dobbiamo uscire anche a livello morale”.