Ascoli, Brosco: “Senza Ninkovic useremo altre armi”

Fonte: TuttoAscoliCalcio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riccardo Brosco alla vigilia della sfida con il Venezia è tornato a parlare del match con lo Spezia prima di introdurre la partita del Penzo:

“Contro lo Spezia è stata una partita non facile, ci pressavano alti e per noi non era semplice impostare l’azione, faccio i complimenti a chi ha segnato, sono stati gol fantastici. Il gol di Padella? Ha attraversato un periodo non facile e il suo gol ha fatto enormemente piacere a tutti noi, è stata una liberazione per lui. Ha messo a segno una rete molto difficile: ha anticipato l’attaccante, si è portato avanti la palla e ha segnato. Speriamo continui su questa strada perché può aiutarci molto, aveva una carica particolare quando è entrato in campo, ci teneva a giocare, eravamo sul 2-1 e stavamo soffrendo. La difesa? Siamo tre ottimi centrali, chi gioca dà sempre il massimo”.

Sul Venezia: “Stiamo preparando il match nei minimi dettagli, il Venezia è una squadra ostica, quella di domani rientra fra le partite medio-difficili che la B presenta quasi ogni settimana, dobbiamo stare concentrati e andare lì per strappare almeno un punto, dovremo stare sempre sul pezzo, poi a marzo-aprile tireremo le somme, non è facile restare agganciati alla zona play off perché la soglia fra le squadre sopra e quelle sotto è sottile”.

Sull’assenza di Ninkovic: “Si tratta di un’assenza importante perché ci appoggiamo molto a lui in fase di impostazione; penso che senza di lui possiamo trarre beneficio in fase di non possesso perché il centrocampista che giocherà supporterà maggiormente la fase difensiva. Sappiamo che la nostra squadra è comunque tosta, Ninkovic rappresenta un valore aggiunto di una squadra già forte, dovremo usare altre armi”.

Sul suo rendimento e quello della squadra: “Non mi ritengo mai soddisfatto, non lo ero neanche dopo il match con lo Spezia. Più in generale penso che siamo un’ottima squadra come ce ne sono altre dieci, non dobbiamo mollare neanche un centimetro e non lasciare niente al caso, a volte accontentarsi di un punto può essere intelligente, l’importante è restare agganciati alla zona play off. Ora abbiamo trovato la quadratura, sappiamo cosa fare in campo rispetto a inizio stagione quando eravamo tutti nuovi. Dopo Venezia avremo due gare in casa, senz’altro un vantaggio perché con l’apporto del nostro pubblico sappiamo che possiamo dare qualcosa in più, ma ora siamo concentrati sul Venezia, pensiamo solo a questa sfida per ora”.

Sul mercato: “Avendo impostato il mercato in ottica 3-5-2 magari qualche ruolo è un po’ scoperto come quello del trequartista o del terzino, ma queste cose sono di competenza del Direttore, la squadra è già competitiva così”.

Su Ardemagni e Ngombo: “Ardemagni lo conosciamo tutti, nelle ultime due gare ci ha fatto vedere che è rientrato alla grande. Ngombo è stato una piacevole sorpresa, dà sempre il massimo, appena arrivato non lo conoscevamo ma era evidente il suo fisico statuario, c’era grande curiosità di vederlo all’opera. Deve entrare ancora perfettamente nei discorsi tecnici, con Ardemagni forma un’ottima coppia, si sta integrando alla grande”.