Ascoli, Brosco: "Troppo carichi, ai punti avremmo meritato di vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riccardo Brosco ha parlato dopo Ascoli-Padova: "Una partita molto carica anche per i festeggiamenti. Volevamo fare bene, forse siamo entrati troppo carichi, io mi sono fatto ammonire subito. Poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto il nostro gioco. Potevamo coprire meglio la parte davanti. Poi gli episodi ci sono girati contro perchè anche il terzo gol come linea eravamo messi bene, poi sul cross eravamo in ritardo".

Tre palle gol incredibili: "Abbiamo creato tantissimo in una partita giocata a viso aperto. Ai punti meritavamo più noi, cinque-sei occasioni erano palesi soprattutto quella di Beretta e Ninkovic. I fischi a Beretta? Ci stanno, poi alla prossima fa due gol e rimette tutto a posto. Deve cercare di migliorare".

Anche Perucchini ha commesso alcuni errori: "Si, ma noi guardiamo ad altro, ci tengo a fare bene con i miei compagni di reparto, poi l'allenatore dei portiere vedrà dove intervenire".

Dicevi che eravate troppo carichi: "A volte parti forte e poi ti sciogli. Siamo partiti cosi, anche Addae era troppo carico. Purtroppo salto la partita di Pescara, io ho sbracciato e poteva anche sorvolare", riporta Tuttoascolicalcio.it.