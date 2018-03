Ascoli, Carpani: "Sosterrò i miei compagni verso la salvezza"

E' stato fissato per domani l'intervento chirugico al ginocchio di Gianluca Carpani, centrocampista dell'Ascoli infortunatosi al legamento crociato durante il match dello scorso weekend contro la Ternana. Il calciatore ha pubblicato un lungo messaggio attraverso i suoi canali social: "Questa foto rappresenta il legame indissolubile che ho con la squadra della mia città, un legame che può provare soltanto chi gioca nella propria squadra del cuore. Ora, con l'infortunio, non sarà facile guardare da fuori le partite decisive per la salvezza ma una promessa che faccio è quella di sostenere i miei compagni in ogni istante per il raggiungimento dell'obbiettivo più importante.

Grazie ai tifosi, agli amici, parenti, società compagni di squadra e a tutti coloro che hanno speso parole di conforto nei miei confronti, parole che mi entrano dentro e che mi danno grande forza per affrontare questo periodo. Un grazie speciale va alla mia famiglia e a Michela che ci sono e ci saranno sempre. Una cosa é certa... LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI!!!".