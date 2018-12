Ascoli, Cavion: "Gol? Ho lavorato per migliorare in precisione"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista dell’Ascoli Michele Cavion ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Spezia arrivata grazie anche a un suo eurogol: “Ho sfruttato il rinvio errato di un difensore avversario, ho provato il tiro ed è andata bene. Da due settimane sto provando quella giocata, ma a Pescara la palla era finita sul palo e così ho cercato di migliorare la precisione in allenamento. Quando faccio un gol che porta punti alla squadra, che sia bello o brutto non importa, sono sempre contento. Il gol di Padella? Eravamo tutti contentissimi, meritava quella gioia, ha vissuto momenti difficili che ha rivelato in conferenza a fine partita, noi li conoscevamo già e nello spogliatoio in tutto questo periodo ci siamo uniti ancor più, è il nostro capitano, uno che lavora sempre a testa bassa, mai una parola fuori posto, è un esempio per tutti. Dopo il gol ha iniziato a correre e non gli stavamo più dietro. - continua Cavion come si legge sul sito ufficiale dell’Ascoli – Concorrenza? Io cerco di allenarmi sempre al massimo, anche perché il centrocampo è il reparto meglio assortito e tutti partono alla pari. Finora chi è sceso in campo ha sempre dato il massimo e questo significa che il gruppo c’è ed è forte. Personalmente so che posso migliorare tantissimo, ricordo da dove sono partito, all'inizio facevo fatica a giocare in Lega Pro, poi pian piano sono cresciuto. Sono contento che in estate l'Ascoli abbia creduto in me, cercherò di dare il massimo per ripagare la fiducia”.