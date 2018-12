Ascoli-Cittadella, le formazioni ufficiali: sfida Finotto-Ardemagni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Ascoli per la sfida contro il Cittadella si affida al tandem offensivo Ardemagni-Beretta con Cavion alle loro spalle. In difesa D’Elia al centro con Padella e Laverone sull’out sinistro. I veneti rispondono col solito tridente Schenetti-Strizzolo-Finotto. Iori in cabina di regia con Settembrini e Branca a completare il reparto. Queste le formazioni ufficiali:

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Brosco, Padella, D’Elia, Laverone; Troiano, Addae, Frattesi: Cavion; Beretta, Ardemagni. Allenatore: Vivarini

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Adorni, Camigliano, Ghiringhelli; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Strizzolo, Finotto. Allenatore: Venturato