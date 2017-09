Ascoli, continuano i contatti con Ammari. Operazione fattibile

Potrebbe concludersi nelle prossime ore la trattativa, iniziata già negli ultimi giorni di mercato, per l'approdo all'Ascoli di Najib Ammari, centrocampista ex Entella e Latina. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club marchigiano starebbe portando avanti contatti con l'entourage del calciatore per cercare di chiudere in tempi brevi.