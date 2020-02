vedi letture

Ascoli, continuano i lavori al Del Duca: il 16 marzo inizierà la demolizione della Curva Sud

Continuano i lavori per ammodernare lo stadio Del Duca di Ascoli. Come riferisce il Corriere Adriatico il 16 marzo inizierà infatti la demolizione della Curva Sud Rozzi dello stadio. Ieri la Commissione Spettacolo della città marchigiana ha espresso parere favorevole “sull’avvio del cantiere definendo anche un cronoprogramma che prevede la conclusione dell’intervento tra circa tre mesi. Sono state definite, inoltre, anche tutte le modalità riguardanti le varie fasi dell’intervento di demolizione che, tra le altre cose, prevedono anche una tempistica ben precisa anche per la regolamentazione della viabilità nella zona. - si legge nell’articolo - I lavori inizieranno dalla parte della curva più vicina alla nuova gradinata est e il cantiere sarà allestito all’interno dello stadio. Una demolizione che, come ribadito nel corso della riunione, era ormai diventata necessaria per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità