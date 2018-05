Ascoli, Cosmi: "Grande cuore, ma non possiamo giocare solo per il pari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un pareggio che vale oro quello conquistato dall'Ascoli sul campo dell'Entella, nell'andata del playout di Serie B. Con lo stesso risultato anche al ritorno la squadra di Serse Cosmi sarebbe salva anche se l'allenatore non vuole sentirne parlare: "Nel primo tempo eravamo troppo bassi, soprattutto i 3 in difesa. Quando ci siamo alzati abbiamo recuperato più palloni e siamo riusciti a creare. Se avessimo perso non sarebbe stato precluso nulla, il pareggio lascia tutto come è. Non è questo il risultato che può farci stare tranquilli, se giocassimo solo per il pari sarebbe un problema. Mi è piaciuto il cuore, i miei giocatori hanno giocato con una generosità infinita. Abbiamo tante assenze, i giovani hanno dimostrato di avere personalità".

Su Kanoute: "E' un talento, ha fisicità e caratteristiche tecniche evidenti. Sappiamo che ha cambiato le partite in positivo, ma deve trovare un equilibrio; se entra nella cultura calcistica italiana è destinato ad altri palcoscenici".

Sull'espulsione e la discussione con il tecnico avversario Volpe: "Dopo 10 secondi ci eravamo abbracciati, ognuno difendeva il proprio territorio. Al 92esimo di un playout ci sta, abbiamo subito chiarito anche con l'arbitro. ha concluso".