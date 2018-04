Ascoli, Cosmi: "Inutile pensare a quello che fanno gli altri"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Ascoli Serse Cosmi ha parlato così della sfida alla Cremonese: "Soltanto domani al termine della rifinitura potremo sciogliere i dubbi sui calciatori che recupereremo: D'Urso ha un problema virale e fino ad oggi non si è allenato, Pinto e Bianchi speriamo di recuperarli per la partita col Perugia o per il turno infrasettimanale. Mengoni col Parma è sceso in campo solo per la sua voglia di giocare perché nel riscaldamento si è bloccato con la schiena e il suo apporto non è stato quello che pensavamo, è stato in campo finché ha potuto; oggi ha provato ad allenarsi, ma ha avuto un risentimento alla schiena e si è fermato. Lanni ha avuto un problema al polpaccio e anche lui è da valutare. Martinho è fra color che son sospesi, non può correre. L'umore della squadra? E' chiaramente condizionato dai risultati, ma sono rimaste sei partite che vanno affrontate con concentrazione e consapevolezza di quello che andiamo a giocarci. Se analizziamo le ultime due sconfitte abbiamo perso un punto dal Cesena e un punto dal Novara, mentre hanno vinto Ternana e Pro Vercelli che comunque erano dietro di noi. Però è inutile pensare a quello che fanno gli altri, dobbiamo fare punti noi per guadagnare posizioni, in 6-8 punti ci sono tante squadre. La Cremonese ha pagato gli infortuni che ha avuto e che le hanno tolto alcuni giocatori per lungo tempo; infatti ora che li sta recuperando ha collezionato un pareggio a Palermo e un altro pari in casa con la Salernitana".