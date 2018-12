Ascoli, D'Elia: "Non guardiamo alla classifica. Obiettivo resta la salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell’Ascoli Salvatore D'Elia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cittadella in programma sabato prossimo: “I veneti da anni lottano per le zone alte della classifica, sono una squadra organizzata che sa bene cosa fare in campo. Corrono e pressano molto bene e per questo sono difficili da affrontare. Il mister ci ha chiesto maggiore attenzione visto che abbiamo chiuso in 10 le ultime tre gare e contro una squadra forte giocare con l’uomo in meno può creare difficoltà. - continua D’Elia come si legge sul sito dell’Ascoli – Classifica? Non ci pensiamo e non facciamo calcoli, stiamo ragionando una gara alla volta sapendo che da qui a fine 2018 ci attendono tre gare in casa. Il patron ha parlato di obiettivo playoff? Può essere di stimolo per noi, ma come squadra restiamo con i piedi per terra e guardiamo al primo obiettivo che è la salvezza".