Ascoli, domani la ripresa dei lavori: niente nazionale per D'Urso

Dopo la vittoria ottenuto in casa della Cremonese, l'Ascoli si ritroverà al Picchio Village domani alle 12 per il pranzo. A seguire la squadra scenderà in campo alle 15:00 per la seduta di allenamento a porte chiuse. Da valutare le condizioni di Mengoni, Bianchi, Pinto, Martinho e D'Urso. Annullata per quest'ultimo la convocazione in Nazionale Under 20. Il prossimo impegno di campionato è in programma sabato prossimo al Del Duca col Perugia.