Ascoli, frattura al piatto tibiale per Lorenzo Valeau

Infortunio per Lorenzo Valeau. Il giocatore dell'Ascoli, come riporta una nota del club bianconero, nel corso del test con la Primavera aveva subito una contusione al ginocchio destro, si è sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato la frattura del piatto tibiale. Il calciatore, che a Roma ha iniziato la terapia farmacologica e la magneto terapia, ha messo un tutore che potrà garantirgli un non carico per circa un mese. I tempi di recupero saranno valutati a seguito della seconda risonanza magnetica a cui si sottoporrà fra 15 giorni.