Ascoli, Giaretta: "Dobbiamo aspettare cosa deciderà Bellini"

FAVILLI TORNA ALLA JUVE. LICHTSTEINER SALUTA L'ITALIA. NAPOLI, SPUNTA ACHRAF DEL REAL MADRID. ORE DECISIVE PER JORGINHO. MALCOM-INTER, C'E' L'ACCORDO. ROMAGNOLI RINNOVA COL MILAN. ALISSON TRA CHELSEA E REAL MADRID. Un attaccante per la Juventus. Il club bianconero è vicino a chiudere...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 giugno

Fiorentina, l'ultimo nome per la porta è Schwolow del Friburgo

Genoa, trattativa col Brescia per lo scambio Morosini-Bisoli

Marolda: "Napoli, Jorginho out. Leno in, Sirigu alternativa"

Napoli, per la difesa spunta Achraf del Real Madrid. Piace anche Lainer

Juve, dall'Ascoli torna Favilli per 7 mln. Giaretta: "Stiamo per chiudere"

Sensi: "Ho un contratto col Sassuolo, per adesso voglio crescere qui"

Carlo Longhi: "VAR grande traguardo per gli arbitri"

Juve, il papà di Marchisio: "Trattato come l'ultimo dei centrocampisti"

Parma, pazza idea inglese per l'attacco: piace Crouch

Lautaro Martinez: "L'Inter ha messo tanti soldi per prendermi"

Salernitana, "promozione" per Sprocati: la Lazio lo chiama a Roma

Bologna, Gazzoni Frascara saluta Verdi: "Non è Messi"

Genoa, per la difesa piace Dawidowicz del Palermo

Torino, ballano quattro milioni con il Sunderland per Ndong

Favilli-Juventus, è una recompra? "No, non è così".

Cosmi uomo giusto per il futuro? "Abbiamo fatto un contratto con rinnovo automatico in caso di salvezza. Adesso ci dobbiamo confrontare dopo queste dichiarazioni del presidente".

Francesco Bellini lascia l'Ascoli. Il patron italo-canadese ha dichiarato di voler cedere la società marchigiana, a Sportitalia ne parla il ds Cristiano Giaretta : "Il presidente purtroppo ha dichiarato questa intenzione. Gli dobbiamo dare un piccolo periodo di riflessione. Non so con chi stia parlando, ci auguriamo tutti che possa tornare sui suoi passi. Ascoli senza Bellini può essere un problema".

