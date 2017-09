Ascoli, Gigliotti: "Felici di aver riscattato l'esordio contro il Cittadella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore centrale Guillaume Gigliotti ha parlato in conferenza stampa della vittoria contro la Pro Vercelli: “Oggi abbiamo visto che la squadra c'è, il pubblico ci ha dato una grande mano e siamo felicissimi di aver riscattato l'esordio contro il Cittadella. Volevamo vincere a tutti i costi, ma ora dobbiamo continuare in questa direzione. - continua Gigliotti come si legge sul sito del club bianconero – Sono contento per la mia prestazione, con Padella mi sto trovando molto bene, è un valore aggiunto per questa squadra”.