Ascoli, bruciati i 1700 biglietti per la sfida contro il Pescara

© foto di Federico Gaetano

I tifosi dell'Ascoli sono pronto all'esodo verso Pescara per il sentitissimo derby adriatico in programma domenica alle 15:00. Come riporta Picenotime in meno di un giorno sono stati venduti tutti i 1700 biglietti a disposizione dei supporter bianconeri tanto che la tifoseria ha chiesto alla società di adoperarsi per avere a disposizione altri biglietti per la gara dell'Adriatico.