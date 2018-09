Ascoli, tegola Ardemagni: fattura scomposta all'avambraccio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' stato il patron Massimo Pulcinelli in persona, dopo aver assistito dalla tribuna dello stadio "Arechi" al pareggio dell'Ascoli contro la Salernitana nella quinta giornata di Serie B, ad aggiornare i tifosi bianconeri sulle condizioni di Matteo Ardemagni, uscito in barella nei minuti finali del match. "Per Ardemagni si tratta di frattura scomposta all'avambraccio. Peccato bomber ma ci sarà sempre con noi", ha scritto Pulcinelli su Instagram. Lo riporta picenotime.it.