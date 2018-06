Ascoli, il punto sulla panchina: tutto legato al futuro di Bellini

© foto di Federico Gaetano

La salvezza arrivata nei play out contro la Virtus Entella dovrebbe garantire a Serse Cosmi la permanenza sulla panchina dell'Ascoli anche nella prossima stagione. Usiamo il condizionale perché il contratto sottoscritto dal tecnico è valido solo qualora al timone del club marchigiano resti l'attuale proprietario Francesco Bellini, un'eventualità che al momento è tutta da verificare visto che tutti in casa bianconera attendono una sua decisione dopo le dichiarazioni di messa in vendita della società una volta avuta la certezza della permanenza in serie cadetta.

Con Bellini in sella tutto è definito a livello dirigenziale e tecnico e ci sarebbe solo, si fa per dire, da costruire una squadra che possa regalare maggiori soddisfazioni rispetto all'ultimo anno. Se invece dovesse arrivare il passaggio di mano tutto tornerebbe in discussione con Cosmi che dovrebbe parlare con la nuova proprietà per capire se proseguire o meno l'avventura in bianconero.