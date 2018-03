Ascoli, in programma oggi la ripresa a Collecchio

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Era fissata per questa mattinala ripresa della preparazione dell'Ascoli, reduci dal pareggio esterno sullo Spezia. Alle porte c'è l'anticipo della 33^ giornata di campionato, che vedrà l'Ascoli impegnato mercoledì alle 20:30 al Del Duca con il Bari. La squadra, rientrata ieri sera a Sarzana, sede di ritiro da giovedì sera, ha fatto una sosta questa mattina al centro sportivo di Collecchio per svolgere una seduta defaticante. Saranno presenti anche D'Urso e Clemenza, che, al termine dell'allenamento, raggiungeranno Alessandria per aggregarsi al team della Nazionale Under 20. Domani la squadra tornerà a lavorare al Picchio Village a porte chiuse. La seduta è fissata alle ore 18:00 per consentirne la direzione a Mister Cosmi, impegnato in mattinata a Coverciano per la riunione obbligatoria di tutti i tecnici e l'assegnazione dei premi della Panchina d'oro e della Panchina d'argento.