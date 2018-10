Ascoli, la gioia di Ganz: "Tornare al gol una sensazione bellissima"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Ganz, attaccante dell'Ascoli, ha parlato così del suo ritorno al gol nella partita contro il Foggia in un'intervista concessa al Corriere dello Sport: "A prescindere dal dispiacere di non aver portato punti via da Foggia (ko per 3-2), per me tornare al gol è stata una sensazione bellissima. Era da tanto che non segnavo, aspettavo questo momento da quando sono arrivato all'Ascoli ed esserci riuscito sotto il settore dei nostri tifosi è stato ancora più gratificante. Adesso non voglio fermarmi".