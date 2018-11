Ascoli, la gioia di Ngombo: "Grande emozione il primo gol in Italia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maecky Ngombo (23) contro il Padova ha segnato il gol del vantaggio dell'Ascoli, la sua prima marcatura in Italia. L'attaccante belga ha raccontato in conferenza stampa quali emozioni ha provato: "E' stata una bella emozione, sono molto felice di segnato il mio primo gol in Italia e con la maglia dell'Ascoli. La prima telefonata che ho ricevuto è stata quella del mio papà, che era contento quanto me. Fare gol sotto la Curva Sud è stato ancora più bello, mai avrei pensato che alla fine avremmo perso la partita. Ci è dispiaciuto perché era un giorno di festa e lo stadio era pieno, i tifosi qui sono incredibili, sono felice della mia scelta di venire ad Ascoli. Il calcio italiano è molto diverso rispetto a quello tedesco o olandese, qui c'è più tattica, più corsa e agli attaccanti viene richiesto un lavoro diverso", le sue parole riportate dal sito ufficiale del club bianconero.