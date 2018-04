Ascoli, Lores Varela e la salvezza: "Ci aspettano cinque guerre"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa in quel di Ascoli con protagonista Ignacio Lores Varela. Ecco le dichiarazioni dell'ex Pisa riportate da PicenoTime.it: "Stiamo lavorando molto, crediamo in questa salvezza diretta, ma pensiamo a una partita alla volta cercando di ottenere il massimo. Sappiamo che da qui alla fine dovremo vincere almeno tre partite, il clima che si respira nello spogliatoio è quello da finale di stagione, si scherza e si ride poco. Dovremo sfruttare le partite in casa davanti ai nostri tifosi che riempiono la curva ad ogni partita. Il rammarico è aver lasciato tanti punti per strada nel girone di andata. Sappiamo che ci aspettano cinque guerre, siamo pronti anche perché stiamo dando segnali importanti nel momento decisivo della stagione. La vicinanza del Presidente è importante, mantiene sempre la calma giusta; ricordo quando venne in ritiro a Novara: noi pensavamo venisse a strigliarci e rimproverarci e invece ci diede tanto coraggio e sostegno, ci dà sempre la tranquillità per lavorare e superare i momenti meno belli".