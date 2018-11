Ascoli, Lovato: "Vivarini a lavoro sui dettagli in vista del Pescara"

Gianni Lovato, dg dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rete8. Ecco uno stralcio delle sue parole: "Duemila tifosi bianconeri a Pescara? E' la riprova che abbiamo alle spalle una città e una tifoseria entusiasta. Una tifoseria da Serie A. La gara dell'Adriatico? Mister Vivarini sta lavorando sui dettagli e sul piano tattico. Studia molto l'avversario. Per il resto come tutte le gare dopo la pausa c'è sempre qualche incognita in più. Stavamo vivendo un buon momento sul piano fisico e del gioco: speriamo di riprendere lo stesso ritmo nonostante i risultati siano stati un po' altalenanti".