Ascoli, Monachello: "Orgoglioso di avere questi compagni e grazie mister"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Monachello, al quinto gol in campionato, il quarto con la maglia dell'Ascoli, ha commentato così la sua rete e la vittoria conquistata contro il Carpi: "Siamo partiti aggressivi, portando il loro terzino a sbagliare il passaggio e abbiamo trovato subito il gol con un mio diagonale; più tardi ci ho riprovato, ma ero un po' largo e la palla di Addae mi è arrivata un po' in ritardo. Sono stanchissimo e non vedo l'ora di andare a casa a riposare, per me ogni partita è una guerra e do sempre il 100% perché c'è una società che non ci fa mancare mai niente. E' stata una partita dura, ma ora non dobbiamo fermarci, ci godiamo stasera i tre punti, ma da domani questa vittoria va già in archivio. Il gol è scontato dedicarlo alla mia ragazza che mi sopporta e alla mia famiglia, ma vorrei che fosse principalmente per il gruppo; ci sono ragazzi che vedete meno come De Feo, Parlati, Venditti o lo staff che sono la nostra forza. Vedo come lavorano e come esultano tutti dopo un gol. Sono orgoglioso di avere dei compagni così. Devo ringraziare anche il mister per la fiducia che mi dà, vuole che allunghi la squadra e lo farò finché avrò fiato. Ora testa a Foggia, andremo lì almeno per il pareggio. Questa vittoria ci carica ancora di più perché siamo ancora in corsa per la salvezza".