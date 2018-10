Ascoli, palestra e corsa per Ardemagni. Ngombo verso il recupero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E’ ripresa oggi pomeriggio al Picchio Village la preparazione del'Ascoli. Dopo l’attivazione in palestra, il gruppo è stato impegnato in riscaldamento tecnico per reparti, in forza funzionale sul campo alternata a lavoro in campi ridotti e in una partita finale a campo ridotto. Ardemagni ha lavorato in palestra e successivamente sul campo per una corsa a secco; Ngombo ha svolto una parte di lavoro con la squadra e il resto individualmente; terapie e seduta differenziata per D’Elia e Valentini. Assenti Frattesi, in Nazionale Under 20 e Ingrosso, all’Isokinetic di Bologna. Domani sono in programma due allenamenti alle 9:30 e alle 15:00 al Picchio Village.