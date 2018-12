Ascoli, Parlati: "Felice per l'esordio, lo aspettavo da tanto"

© foto di Federico Gaetano

E' felice per l'esordio Samuele Parlati. Il centrocampista dell'Ascoli ha così parlato dopo il match contro il Cittadella: "Aspettavo da tanto di esordire e sono tanto felice, non mi sono mai demoralizzato a stare fuori e ho continuato a lavorare. Il Mister mi aveva provato in settimana da trequartista, in occasione dell'ultima gara sarei dovuto scendere in campo, ma poi non è successo e invece oggi finalmente è capitato. Abbiamo conquistato un buon punto contro una squadra forte, cresciamo giorno dopo giorno, ce la mettiamo sempre tutta. Il rigore su Beretta non concesso? Dalla panchina sembrava clamoroso; subito dopo il Cittadella è passato in vantaggio, siamo stati bravi a restare compatti e a conquistare il rigore. I calci piazzati? Li proviamo tanto in allenamento, sono il nostro punto di forza e possono essere un'arma in più per far male all'avversario anche perché siamo molto strutturati. Il Cittadella si è mostrato squadra compatta, una delle più fastidiose affrontate, era reduce da tre pareggi esterni consecutivi e forse in questo momento era la sfida più difficile da affrontare perché in mezzo al campo non fanno giocare e ti stanno sempre addosso. Noi siamo mancati nell'ultimo passaggio, è capitato anche a me con Ardemagni quando il difensore mi ha anticipato".